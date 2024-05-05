Президент «Баварии» отреагировал на слухи о Тухеле

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на слухи о том, что мюнхенский клуб может сохранить Томаса Тухеля на тренерском мостике.

«Бавария» объявила об уходе Тухеля по завершению сезона ещё в феврале. Впрочем, найти нового рулевого для команды оказалось сложной задачей – вернуть Юлиана Нагельсманна и пригласить Ральфа Рангника не удалось.

По словам Хайнера, вариант с сохранением Тухеля на тренерской должности не рассматривается.