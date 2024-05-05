В «Боруссии» высказались о будущем Санчо

Себастьян Кель, который работает на должности спортивного директора дортмундской «Боруссии», высказался на тему будущего вингера Джедона Санчо.

Как известно, в зимнее трансферное окно «Боруссия» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

«Качества Санчо не нуждаются в описании. За эти месяцы с нами он снова обрёл улыбку. Со своей стороны мы постараемся сделать всё. Но «Манчестер Юнайтед» тоже видит, насколько хорошо он играет. Возможно, они хотят продать его с целью получения прибыли. Или они могут захотеть вернуть его», - сказал Кель, чьи слова приводит портал Goal.