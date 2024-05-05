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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» потеряла защитника – назван диагноз

05 Мая 2024 • 13:10 Комментировать
Штутгарт
3:1
Бавария

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру получил травму в субботнем матче чемпионата Германии против «Штутгарта» (поражение мюнхенцев 1:3). 30-летний португалец прошёл медицинское обследование, которое выявило травму связок и капсулы голеностопного сустава.

«В предстоящих играх «Баварии» придётся обойтись без Геррейру», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в среду, 8 мая. В этот день команда Томаса Тухеля будет играть в гостях у «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче в Мюнхене команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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