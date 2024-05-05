Тренер дортмундской «Боруссии» может возглавить «Бешикташ»

Помощник главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича Нури Шахин может покинуть клуб.

Как сообщает AS, специалист может стать главным тренером «Бешикташа», который недавно отправил в отставку португальского специалиста Фернанду Сантуша. Отмечается, что турецкий клуб уже сделал Шахину предложение.

Ранее сообщалось, Терзич может покинуть дортмундскую команду по окончании сезона, в этом случае претендентом на должность наставника «Боруссии» будет рассматриваться Шахин.

Шахин, ранее выступавший за «Боруссию», входит в тренерский штаб дортмундцев с января этого года.