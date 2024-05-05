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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель может возглавить итальянский гранд

05 Мая 2024 • 09:51 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может сменить чемпионат Германии на итальянскую Серию А. Об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям журналиста, в услугах немецкого специалиста заинтересован «Милан». «Россонери» рассматривают кандидатуру Томаса в качестве альтернативы Жоау Консейсау. Если переговоры с португальцем провалятся, то тогда итальянский гранд сделает предложение Тухелю.

Ранее сообщалось, что наставник покинет мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Под его руководством команда впервые за долгие годы упустила чемпионский титул в Бундеслиге.

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