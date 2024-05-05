​«Штутгарт» повторил клубный рекорд, выиграв 21 матч в сезоне

В немецком футболе прошли матчи 32-го тура Бундеслиги, «Штутгарт» обыграл мюнхенскую «Баварию», и это была его 21-я победа в текущем сезоне. Это стало повторением клубного рекорда «Штутгарта» по количеству побед, ранее планка была взята дважды - в сезоне 2006/2007, а также в сезоне 1991/1992.

Разница в том, что оба этих сезона становились для швабов чемпионскими, тогда как сейчас клуб идёт только третьим, уступая леверкузенскому «Байеру» и обыгранной накануне «Баварии».

В оставшихся двух турах чемпионата Германии клубу предстоит сыграть против «Аугсбурга» в гостях и менхенгладбахской «Боруссии» дома.