«Вердер» сыграл свой 2000-й матч в Бундеслиге, но не смог выиграть

В немецком футболе прошли матчи 32-го тура чемпионата, «Вердер» сражался с «Боруссией» из Менхенгладбаха, вёл в счёте, но так и не сумел выиграть - ничья. Таким образом, бременцы не сумели оптимальным образом отметить важную юбилейную веху в истории клуба - его 2000-й матч в высшей лиге немецкого футбола.

Есть лишь один клуб, который сыграл в Бундеслиге ещё больше матчей - это «Бавария», у которой на восемь игр больше, 2008. Впрочем, учитывая выступления мюнхенцев, нет никаких сомнений в том, что отыграть этот небольшой дефицит «Вердеру» скоро не удастся - для этого «Баварии» нужно либо опуститься во вторую лигу, либо вообще исчезнуть.