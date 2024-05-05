​«Штутгарт» установил новый рекорд Бундеслиги

В немецком футболе прошли матчи 32-го тура Бундеслиги, «Штутгарт» обыграл мюнхенскую «Баварию» и сейчас на его счету уже 67 очков. Это более чем в два раза больше, чем за весь прошлый сезон - при том, что впереди ещё два тура немецкого чемпионата.

Тем самым швабы установили новый рекорд высшей лиги немецкого футбола - еще никому доселе не удавалось совершить такой впечатляющий очковый рывок в рамках двух идущих один за другим сезонов.

В оставшихся двух турах чемпионата Германии идущему третьим клубу предстоит сыграть против «Аугсбурга» в гостях и менхенгладбахской «Боруссии» дома.