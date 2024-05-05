Мюллер – о поражении: «Для нас слишком важен матч с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение команды в матче Бундеслиги против «Штутгарта».

Мюнхенцы уступили со счётом 1:3 своему главному конкуренту в борьбе за второе место. В активе «Баварии» 69 очков за два тура до финиша, у «Штутгарта» – 67. Уже гарантировавший себе чемпионство «Байер» набрал 81 балл при одном матче в запасе.

«Очевидно, мы не можем быть довольны сегодняшним результатом, но, честно говоря, ответный матч с «Реалом» слишком важен для нас, чтобы допускать какой-либо негатив», – написал в социальных сетях Мюллер.

Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая. Первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась вничью – 2:2.