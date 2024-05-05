Тухель высказался о череде травм в «Баварии»

Наставник «Баварии» Томас Тухель после поражения в матче 32-го тура первенства Германии со «Штутгартом» (1:3) высказался об обстановке с травмами в мюнхенской команде.

«Перед этой игрой медики говорили: 60 минут может сыграть один игрок, второй футболист способен провести на поле только 30 минут, третий вообще не сможет играть. Данная ситуация сохранялась на протяжении всего сезона», — цитирует специалист Bayern&Germany.

После этой встречи «Бавария» с 69 очками осталась на второй позиции в чемпионате страны. Что касается «Штутгарта», то коллектив занимает третье место, заработав 67 баллов.

В следующем матче команда Тухеля отправится в гости к мадридскому «Реалу» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Игра запланирована на 8 мая.