«Кёльн» так и не смог вскрыть оборону «Фрайбурга»

«Кёльн» имел один из последних шансов избежать вылета. В 32-м туре чемпионата Германии «козлы» играли против «Фрайбурга» и создали в разы больше соперника. Лишь на экваторе первого тайма получился реальный момент. Лукас Хёлер в выгодной ситуации послал мяч мимо рамки.
За два тура до конца чемпионата «Кёльн» в четырех очках от стыкового места, соперник - седьмой.
Протокол игры
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан57' (Тиггес Штеффен (57') •Финкгрефе Макс• 74'Мартель Эрик•Гусенбашич Денис•Тилманн Ян57' (Хайнц Доминик (57') •Вальдшмидт Лука84' (Диль Юстин (84') •Алиду Фариде84' (Адамян Саркис (84') •Майна Линтон67' (Кайнц Флориан (67')
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас• 51'Кайтель Янник•Гульде Мануэль•Доан Рицу•Гюнтер Кристиан78' (Филипп Максимилиан (78') •Хёлер Лукас•Эггештайн Максимилиан•Шаллаи Роланд78' (Макенго Жорди (78') •Грифо Винченцо89' (Муслия Флоран (89') •Грегорич Михаэль89' (Адаму Чуквубике (89')
04 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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