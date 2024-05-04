«Кёльн» так и не смог вскрыть оборону «Фрайбурга»

«Кёльн» имел один из последних шансов избежать вылета. В 32-м туре чемпионата Германии «козлы» играли против «Фрайбурга» и создали в разы больше соперника. Лишь на экваторе первого тайма получился реальный момент. Лукас Хёлер в выгодной ситуации послал мяч мимо рамки.

За два тура до конца чемпионата «Кёльн» в четырех очках от стыкового места, соперник - седьмой.