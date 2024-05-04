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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» так и не смог вскрыть оборону «Фрайбурга»

04 Мая 2024 • 21:35 Комментировать
Кёльн
0:0
Фрайбург

«Кёльн» имел один из последних шансов избежать вылета. В 32-м туре чемпионата Германии «козлы» играли против «Фрайбурга» и создали в разы больше соперника. Лишь на экваторе первого тайма получился реальный момент. Лукас Хёлер в выгодной ситуации послал мяч мимо рамки.

За два тура до конца чемпионата «Кёльн» в четырех очках от стыкового места, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Кёльн0:0Фрайбург
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо Юлиан 57' (Тиггес Штеффен ( 57') Финкгрефе Макс  74'Мартель ЭрикГусенбашич ДенисТилманн Ян 57' (Хайнц Доминик ( 57') Вальдшмидт Лука 84' (Диль Юстин ( 84') Алиду Фариде 84' (Адамян Саркис ( 84') Майна Линтон 67' (Кайнц Флориан ( 67')
Запасные: Карстенсен РасмусДоунс ДамионКристенсен ЯкобПентке Филипп
Атуболу НоаКюблер Лукас  51'Кайтель ЯнникГульде МануэльДоан РицуГюнтер Кристиан 78' (Филипп Максимилиан ( 78') Хёлер ЛукасЭггештайн МаксимилианШаллаи Роланд 78' (Макенго Жорди ( 78') Грифо Винченцо 89' (Муслия Флоран ( 89') Грегорич Михаэль 89' (Адаму Чуквубике ( 89')
Запасные: Мюллер ФлорианСалаи АттилаБройниг МаксимилианВайсхаупт Ноа
04 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Кёльн

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