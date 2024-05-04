Тухель считает, что «Бавария» могла избежать поражения в матче с «Штутгартом»

Наставник «Баварии» Томас Тухель дал комментарий после поражения своей команды в матче 32-го тура первенства Германии с «Штутгартом» (1:3).

«Поражения можно было избежать. Команда имела моменты во втором тайме, но незадолго до конца мы стали невнимательны. О таких играх нужно забывать как можно скорее», — цитирует специалиста Bayern&Germany.

После этой встречи «Бавария» с 69 очками осталась на второй позиции в чемпионате страны. Что касается «Штутгарта», то коллектив занимает третье место, заработав 67 баллов.

В следующем матче команда Тухеля отправится в гости к мадридскому «Реалу» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Игра запланирована на 8 мая.