«Штутгарт» повторил клубный рекорд, обыграв «Баварию»

«Штутгарт» проводит отличный сезон и по праву занимает третье текущее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В субботу вечером «швабы» порадовали своих болельщиков домашней победой над «Баварией» со счётом 3:1.

В 32 прошедших турах Бундеслиги «Штутгарт» выиграл 21 матч – это повторение клубного рекорда. Только в чемпионских сезонах 1991/1992 и 2006/2007 «швабам» удавалось одержать 21 победу в чемпионате, отмечаются эксперты из Opta.

Чтобы установить новый рекорд, «Штутгарту» нужно выиграть хотя бы один из двух оставшихся матчей Бундеслиги. «Швабам» осталось сыграть против «Аугсбурга» и гладбахской «Боруссии».