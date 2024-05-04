«Вердер» упустил победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» разгромил «Дармштадт»

Подошли к концу очередные матчи 32-го тура чемпионата Германии. «Вердер» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха попеременно вели и уступали, а в итоге сыграли 2:2. У хозяев дубль в активе Ника Вольтемаде, у соперника быстрый гол забил Робин Хак, а на 90-й минуте отличился Флориан Нойхаус с пенальти.
В параллельном матче «Вольфсбург» разобрался с вылетевшим «Дармштадтом», забив два мяча к 11-й минуте. В итоге 3:0.
Протокол игры
|8' Хак Робин (0:1)
|(1:1) Вольтемаде Ник 45'
|(2:1) Вольтемаде Ник 65'
|90' Нойхаус Флориан (2:2)
Цеттерер Михаэль • Велькович Милош • Фридль Марко • Юнг Антони 76' ( Стаге Йенс ( 76') • Вайзер Митчелл • Агу Феликс • Биттенкорт Леонардо 84' ( Деман Оливье ( 84') • Линен Сенне • Шмид Романо • Вольтемаде Ник 76' ( Штарк Никлас ( 76') • Дукш Марвин 90' ( Ковнацки Давид ( 90')
Запасные: Гросс Кристиан • Опиц Леон • Дос Сантос Хеслер Эдуардо • Малатини Хулиан • Нжинма Джастин • Хансен-Ороэн Исак
Николас Мориц • Фридрих Марвин 71' ( Нойхаус Флориан ( 71') • Эльведи Нико • Итакура Ко • Онора Франк 71' ( Лайнер Штефан ( 71') • Вайгль Юлиан • Скалли Джозеф • Райтц Рокко 79' ( Сибачо Жордан ( 79') • Коне Куадио 70' ( Нгуму Натан ( 70') • Плеа Алассан 46' ( Чванчара Томаш ( 46') • Хак Робин
Запасные: Нец Лука • Киародиа Фабио • Омлин Йонас • Херрманн Патрик
04 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
Протокол игры
|(1:0) Виммер Патрик8'
|(2:0) Винд Йонас11'
|(3:0) Черны Вацлав90'
Кастельс Коэн•Меле Йоаким•Лакруа Максанс•Дженц Мориц•Паредес Кевин82' (Бехренс Кевин (82') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник•Баку Ридле65' (Каминьски Якуб (65') •Майер Ловро90' (Томаш Тьягу (90') •Виммер Патрик66' (Зесигер Седрик (66') •Винд Йонас82' (Черны Вацлав (82')
Запасные: Сарр Амин•Перван Павао•Фишер Килиан•Рожерио да Силва
Брунст Александер•Маглица Матей 32'34' (Мюллер Янник (34') •Кларер Кристоф•Циммерман Кристоф• 90'Нюрнбергер Фабиан•Карич Эмир85' (Шнелльхардт Фабиан (85') •Юстван Юлиан85' (Арания Асаф (85') •Мюллер Андреас 7'46' (Сейдель Аарон (46') •Мелем Марвин•Вильхельмссон Оскар60' (Хонзак Матиас (60') •Скарке Тим
04 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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