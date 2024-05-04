«Вердер» упустил победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» разгромил «Дармштадт»

Подошли к концу очередные матчи 32-го тура чемпионата Германии. «Вердер» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха попеременно вели и уступали, а в итоге сыграли 2:2. У хозяев дубль в активе Ника Вольтемаде, у соперника быстрый гол забил Робин Хак, а на 90-й минуте отличился Флориан Нойхаус с пенальти.

В параллельном матче «Вольфсбург» разобрался с вылетевшим «Дармштадтом», забив два мяча к 11-й минуте. В итоге 3:0.