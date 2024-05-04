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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» упустил победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» разгромил «Дармштадт»

04 Мая 2024 • 18:40 Комментировать
Вольфсбург
3:0
Дармштадт
окончен

Подошли к концу очередные матчи 32-го тура чемпионата Германии. «Вердер» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха попеременно вели и уступали, а в итоге сыграли 2:2. У хозяев дубль в активе Ника Вольтемаде, у соперника быстрый гол забил Робин Хак, а на 90-й минуте отличился Флориан Нойхаус с пенальти.

В параллельном матче «Вольфсбург» разобрался с вылетевшим «Дармштадтом», забив два мяча к 11-й минуте. В итоге 3:0.

Протокол игры 
Вердер2:2Боруссия М
  8' Хак Робин (0:1)
(1:1) Вольтемаде Ник 45'  
(2:1) Вольтемаде Ник 65'  
  90' Нойхаус Флориан (2:2)
Цеттерер Михаэль  Велькович Милош  Фридль Марко  Юнг Антони   76' (Стаге Йенс (   76' Вайзер Митчелл  Агу Феликс  Биттенкорт Леонардо   84' (Деман Оливье (   84' Линен Сенне  Шмид Романо  Вольтемаде Ник   76' (Штарк Никлас (   76' Дукш Марвин   90' (Ковнацки Давид (   90')
Запасные: Гросс Кристиан  Опиц Леон  Дос Сантос Хеслер Эдуардо  Малатини Хулиан  Нжинма Джастин  Хансен-Ороэн Исак
Николас Мориц  Фридрих Марвин   71' (Нойхаус Флориан (   71' Эльведи Нико  Итакура Ко  Онора Франк   71' (Лайнер Штефан (   71' Вайгль Юлиан  Скалли Джозеф  Райтц Рокко   79' (Сибачо Жордан (   79' Коне Куадио   70' (Нгуму Натан (   70' Плеа Алассан   46' (Чванчара Томаш (   46' Хак Робин
Запасные: Нец Лука  Киародиа Фабио  Омлин Йонас  Херрманн Патрик
 04 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

Протокол игры  
Вольфсбург3:0Дармштадт
(1:0) Виммер Патрик8'  
(2:0) Винд Йонас11'  
(3:0) Черны Вацлав90'  
Кастельс КоэнМеле ЙоакимЛакруа МаксансДженц МорицПаредес Кевин 82' (Бехренс Кевин ( 82') Арнольд МаксимилианГерхардт ЯнникБаку Ридле 65' (Каминьски Якуб ( 65') Майер Ловро 90' (Томаш Тьягу ( 90') Виммер Патрик 66' (Зесигер Седрик ( 66') Винд Йонас 82' (Черны Вацлав ( 82')
Запасные: Сарр АминПерван ПаваоФишер КилианРожерио да Силва
Брунст АлександерМаглица Матей  32' 34' (Мюллер Янник ( 34') Кларер КристофЦиммерман Кристоф  90'Нюрнбергер ФабианКарич Эмир 85' (Шнелльхардт Фабиан ( 85') Юстван Юлиан 85' (Арания Асаф ( 85') Мюллер Андреас  7' 46' (Сейдель Аарон ( 46') Мелем МарвинВильхельмссон Оскар 60' (Хонзак Матиас ( 60') Скарке Тим
Запасные: Торсиэлло ФабиоПфайффер ЛукаИшервуд ТомасШуэн Марсель
04 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Вольфсбург Боруссия Мёнхенгладбах Дармштадт ещё теги

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03 Мая
17:10
Ставка и прогноз на матч Вольфсбург — Дармштадт чемпионата Германии — 4 мая 2024
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Сегодня, 04 Мая
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«Вердер» упустил победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» разгромил «Дармштадт»
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