«Штутгарт» дожал «Баварию» в концовке

В 32-м туре Бундеслиги «Штутгарт» играл против «Баварии» в надежде остаться в борьбе за второе место. Швабы были интереснее соперника и до конца первого тайма ничего не позволяли сделать фавориту. При этом у гостей Мануэль Нойер не раз выручал, пришлось на ленточке сыграть и Эрику Дайеру. Дениз Ундав сыграл на ход Леонидасу Стергиу, который убежал к воротам и перебросил кипера - 1:0. Вскоре Серж Гнабри получил удар по лицу в штрафной - это пенальти. Гарри Кейн с точки переиграл вратаря и сравнял счет.

В концовке Силас Мвумпа сыграл на дальнюю штангу, и Чжон Ву-Ён был точен. На 90-й минуте Серу Гирасси в подкате адресовал мяч на Мвумпу, и тот сделал счет 3:1.

«Штутгарт» остается третьим, но «Бавария» всего в двух очках от него.