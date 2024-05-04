«Боруссия» Дортмунд забила 5 мячей в ворота «Аугсбурга»

В 32-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против «Аугсбурга». В дебюте защитник гостей Феликс Удуохаи неудачно сыграл на отбой из своей штрафной, и Юссуфа Мукоко пяткой отправил мяч в сетку. Активный Джейми Байно-Гиттенс слева доставил мяч к дальней штанге, где Дониэлл Мален выскочил из-за спин соперников и головой вонзил мяч в цель - 2:0. После подачи углового мяч попал в живот Мукоко и отскочил за ленточку - разгром. После корнера гости провели мини-штурм ворот, и удар Рубена Варгаса стал результативным. В ответ Марко Ройс убежал один на один с вратарем и перебросил его - 4:1. После перерыва Ройс ассистировал на партнера, и Феликс Нмеча от линии штрафной поразил правый нижний угол. Ройс снова на острие, его дальний удар вратарь перевел в каркас ворот.

«Боруссия» идет пятой с прицелом на четвертую строчку. Соперник - 10-й.