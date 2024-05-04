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«Боруссия» Дортмунд забила 5 мячей в ворота «Аугсбурга»

04 Мая 2024 • 18:24 Комментировать
Боруссия Д
5:1
Аугсбург
окончен

В 32-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играла против «Аугсбурга». В дебюте защитник гостей Феликс Удуохаи неудачно сыграл на отбой из своей штрафной, и Юссуфа Мукоко пяткой отправил мяч в сетку. Активный Джейми Байно-Гиттенс слева доставил мяч к дальней штанге, где Дониэлл Мален выскочил из-за спин соперников и головой вонзил мяч в цель - 2:0.  После подачи углового мяч попал в живот Мукоко и отскочил за ленточку - разгром. После корнера гости провели мини-штурм ворот, и удар Рубена Варгаса стал результативным. В ответ Марко Ройс убежал один на один с вратарем и перебросил его - 4:1. После перерыва Ройс ассистировал на партнера, и Феликс Нмеча от линии штрафной поразил правый нижний угол. Ройс снова на острие, его дальний удар вратарь перевел в каркас ворот.

«Боруссия» идет пятой с прицелом на четвертую строчку. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Боруссия Д5:1Аугсбург
(1:0) Мукоко Юссуфа4'  
(2:0) Мален Дониэлл20'  
(3:0) Мукоко Юссуфа29'  
  32'Варгас Рубен (3:1)
(4:1) Ройс Марко34'  
(5:1) Нмеча Феликс64'  
Кобель ГрегорВольф Мариус 63' (Адейеми Карим ( 63') Пападопулос АнтониосЗюле НикласМорей Матеу 63' (Эзкан Салих ( 63') Ветьен КьелльНмеча Феликс 73' (Забитцер Марсель ( 73') Мален Дониэлл 63' (Шлоттербек Нико ( 63') Ройс Марко 66' (Брандт Юлиан ( 66') Байно-Гиттенс ДжеймиМукоко Юссуфа
Запасные: Джан ЭмреФюллькруг НикласМайер Александер IIСанчо Джедон
Коубек ТомашМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен МадсБрайтхаупт Тим 78' (Энгельс Арне ( 78') Бауэр Максимилиан  10' 67' (Бельо Дион Дрене ( 67') Майер Арне 73' (Кёмюр Мерт ( 73') Варгас Рубен 67' (Дорш Никлас ( 67') Титц Филлип 67' (Пфайффер Патрик ( 67') Демирович Эрмедин
Запасные: Любик МарсельБиэл ПепМихель Свен
04 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Дортмунд

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