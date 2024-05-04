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В «Баварии» высказались о неудаче с приглашением Рангника

04 Мая 2024 • 17:44 Комментировать
Штутгарт
1:1
Бавария
2-й тайм

Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о решении Ральфа Рангника продолжить работу со сборной Австрии. Как известно, мюнхенский клуб приглашал этого специалиста в тренерское кресло.

«Рангник принял решение в своей жизни. В конечном итоге это стало для нас неожиданностью.. Но это то, что есть… Мы идём дальше. Ральф был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в «Баварии», - сказал Эберль немецкому Sky.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 пост главного тренера «Баварии» оставит Томас Тухель. Об этом было объявлено ещё зимой.

В субботу «Бавария» проводит матч против «Штутгарта».

В «Баварии» дали чёткий ответ по будущему Тухеля

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