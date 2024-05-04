В «Баварии» дали чёткий ответ по будущему Тухеля

Кристоф Фройнд, который занимает должность генерального директора «Баварии», дал комментарий по поводу будущего главного тренера команды Томаса Тухеля. По словам Фройнда, вариант с сохранением Тухеля у руля «Баварии» исключён. Об этом функционер рассказал Viaplay Sport.

Стоит сказать, что у «Баварии» возникли трудности с поиском главного тренера – вернуть Юлиана Нагельсманна и пригласить Ральфа Рангника клубу не удалось. Учитывая ситуацию, в прессе стали появляться слухи о возможном сохранении на тренерском мостике Томаса Тухеля.

Напомним, что «Бавария» не смогла в этом сезоне выиграть титул Бундеслиги впервые с 2012 года.