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Дортмундская «Боруссия» хочет избавиться от Зюле из-за его лишнего веса

04 Мая 2024 • 17:12 Комментировать
Боруссия Д
5:1
Аугсбург
1 1.83 X 4.40 2 3.80
2-й тайм

Игрок обороны дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле может покинуть немецкую команду.

Как информирует Sky Deutschland, у руководства «шмелей» уже исчерпано терпение в отношении высокооплачиваемого игрока из-за его плохой физической подготовки и непрофессионального отношения к делу.

В итоге клуб уже ищет альтернативы защитнику. В то же время не исключается вариант, при котором футболист останется в Дортмунде после соблюдения соответствующей диеты.

Стоит напомнить, что Зюле перебрался в «Боруссию» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В текущем сезоне он провёл за команду 28 встреч во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

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Боруссия Дортмунд Бундеслига Никлас Зюле ещё теги

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