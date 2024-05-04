Дортмундская «Боруссия» хочет избавиться от Зюле из-за его лишнего веса

Игрок обороны дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле может покинуть немецкую команду.

Как информирует Sky Deutschland, у руководства «шмелей» уже исчерпано терпение в отношении высокооплачиваемого игрока из-за его плохой физической подготовки и непрофессионального отношения к делу.

В итоге клуб уже ищет альтернативы защитнику. В то же время не исключается вариант, при котором футболист останется в Дортмунде после соблюдения соответствующей диеты.

Стоит напомнить, что Зюле перебрался в «Боруссию» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В текущем сезоне он провёл за команду 28 встреч во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.