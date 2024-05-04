«Бавария» выиграла Бундеслигу – женскую

Впервые с 2012 года «Бавария» не стала чемпионом Германии. В этом сезоне, как известно, титул Бундеслиги впервые в истории завоевал «Байер», который проводит выдающийся сезон под руководством Хаби Алонсо.

А вот женская команда «Баварии» не подвела своих фанатов – она досрочно завоевала чемпионский титул. За два тура до финиша женской Бундеслиги «Бавария» стала недосягаемой на вершине турнирной таблицы.

Женская «Бавария» выиграла немецкий чемпионат второй год подряд.

Добавим, что мужская команда «Баварии» в субботу проведёт матч против «Штутгарта». Не пропустите подробную текстовую трансляцию.