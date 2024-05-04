Шмидт ответил, возглавит ли «Баварию»

Поговаривают, что Роджер Шмидт находится в шорт-листе «Баварии», ведущей поиск нового главного тренера. Рулевой «Бенфики» ответил на вопрос, может ли он оказаться в мюнхенском клубе.

«Сколько раз мне придётся отвечать на этот вопрос? Меня нет на рынке, у меня есть работа в «Бенфике», и мне это нравится. Я не хочу, чтобы мне кто-нибудь звонил. Моя ситуация предельно ясна», - слова Шмидта приводит A Bola.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Баварии» уйдёт Томас Тухель – об этом было объявлено ещё в феврале. Мюнхенский клуб активно связывали с Юлианом Нагельсманном, а позже с Ральфом Рангником, но эти специалисты решили продолжить работу со сборными Германии и Австрии соответственно.