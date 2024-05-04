«Бавария» объявила состав на матч со «Штутгартом»

Мюнхенская «Бавария» объявила стартовый состав на матч чемпионата Германии со «Штутгартом». Некоторые игроки основы получили отдых перед ответной игрой с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, еврокубковый поединок за выход в финал состоится в ближайшую среду в Мадриде.

Таким образом, у состав «Баварии» с первых минут будет выглядеть следующим образом: Нойер, Дэвис, Ким Мин Джэ, Дайер, Киммих, Павлович, Геррейру, Гнабри, Чупо-Мотинг, Тель, Кейн.

Отметим, что в стартовом составе не оказалось Нуссера Мазрауи, Леона Горецки, Конрада Лаймера, Лерой Сане, Джамала Мусиалы и Томаса Мюллера. Все перечисленные футболисты в начале недели играли против «Реала» с первых минут.