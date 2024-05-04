Зе Роберто рассказал, что нужно Тухелю для сохранения работы в «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Зе Роберто рассказал, что нужно тренеру команды Томасу Тухелю для сохранения работы. Напомним, ранее немец договорился с руководством о расставании в конце сезона.

«Думаю, Тухель уже сделал всё возможное для того, чтобы спасти сезон. Тем не менее, «Баварии» нужно пройти мадридский «Реал» и выйти в финал Лиги чемпионов. Это может помочь Тухелю сохранить работу», – сказал Зе Роберто в интервью журналисту Исмаэлю Махмуду.

Напомним, Тухеля ранее связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где в услугах немца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Ранее Томас возглавлял лондонский «Челси».