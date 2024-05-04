«Бавария» и «РБ Лейпциг» – фавориты на трансфер полузащитника «Шальке»

Мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг» являются фаворитами на трансфер полузащитника гельзенхирхенского «Шальке» Ассана Уэдраого. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, оба клуба готовы предложить 17-летнему хавбеку зарплату с шестизначной суммой.

Отмечается, что Уэдраого принял решение покинуть «Шальке» по окончании сезона. Тем не менее, не исключено, что полузащитник останется в гельзенкирхенской команде, но на правах аренды.

Во втором дивизионе Германии Уэдраого в нынешнем сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро.