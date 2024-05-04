«Бавария» выбирает нового тренера - названы три кандидата

Мюнхенская «Бавария» ищет нового специалиста, который заменит по завершении сезона Томаса Тухеля. По сообщениям журналиста Кристиана Фалька, в шорт-листе немецкого топ-клуба фигурируют три фамилии.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»), Роджера Шмидта («Бенфика») и Хулена Лопетеги, находящегося сейчас без работы.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы хотят назначить Ральфа Рангника, однако специалист отказался уходить из сборной Австрии.

«Бавария» в нынешнем сезоне впервые за долгие годы не смогла стать чемпионом Бундеслиги.