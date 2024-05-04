Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» может усилиться звездным полузащитником. По информации Todofichajes, в сферу интересов немецкого гранда попал хавбек каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Сам игрок не хочет оставаться в стане «сине-гранатовых», а потому его летний трансфер вполне вероятен. На продаже Гюндогана каталонский клуб может заработать порядка 18 миллионов евро. Главным конкурентом «Баварии» в борьбе за Илкая считается мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне чемпионата Испании 33-летний немец сыграл 32 поединка. Илкай отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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