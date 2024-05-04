Гвардиола уверен, что «Бавария» найдёт нового тренера

Бывший наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», ответил, почему мюнхенцы не могут выбрать нового тренера.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель покинет «Баварию» после завершения текущего сезона.

— Это произойдет, вопрос времени. Они примут правильное решение. Все зависит от того, как они хотят играть. Иногда непросто найти тренера, но они его найдут. В совете директоров «Баварии» собраны умные люди, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии и продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.