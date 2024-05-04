Гасилин сделал прогноз на голы в матче «Штутгарта» и «Баварии»

В центральном матче 32-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Штутгарта». Об этой встрече высказал мнение футбольный эксперт Алексей Гасилин.

«Штутгарт» сыграет в атаку, но и у «Баварии» отличный подбор игроков. Голы будут. Обе команды не захотят ударить лицом в грязь. Отличной ставкой выглядит ТБ (2,5) и обе забьют, но я бы взял даже ТБ (3,5)», - приводит слова Алексея «РБ Спорт».

Матч «Штутгарта» и «Баварии» состоится сегодня, 4 мая, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии игры хозяева занимают третье место, а гости – второе.