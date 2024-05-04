Андронов предложил ставку на матч «Штутгарт» - «Бавария»

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги состоится поединок между «Штутгартом» и мюнхенской «Баварией». Об этой встрече поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.

«У «Баварии» есть игровые проблемы, но все-таки это «Штутгарт», а не какая-то серьезная европейская команда. «Бавария» не проиграет - мой вариант», - приводит слова Алексея «РБ Спорт».

Поединок состоится на домашнем стадионе «Штутгарта» сегодня, 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В настоящий момент хозяева занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги, а гости – второе.