Шалимов: «Моуринью — тренер, но он диктатор»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал информацию о возможном назначении Жозе Моуринью на пост наставника «Баварии».

Шалимов назвал португальца диктатором, выразив сомнения относительно возможного назначения Моуринью в Мюнхен.

«Он тренер, но он диктатор. Мне кажется, нужны тренеры такого плана, как Карло Анчелотти. Я не знаю, какую игру ставит Моуринью. Знаю, что он добивается результата. У меня, как и руководства «Баварии», есть сомнения», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе нынешнего года. Также именитый специалист возглавлял «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».