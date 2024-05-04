В «Боруссии» решили, кто может заменить Терзича

В дортмундской «Боруссии» назревает смена главного тренера. Об этом рапортуют журналисты AS.

Вместо нынешнего наставника Эдина Терзича «шмелей» может возглавить Нури Шахин, который сейчас работает ассистентом в тренерском штабе клубе. В случае, если руководство «Боруссии» решит сохранить Терзича, то тогда Шахин может отправиться в Турцию. Заинтересованность в услугах начинающего специалиста проявляет стамбульский «Бешикташ».

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает пятое место. В Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал, где сражается с французским «ПСЖ». В первом матче «шмели» победили со счетом 1:0.