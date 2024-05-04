Ройс может продолжить карьеру в двух лигах

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который покинет «шмелей» по завершении сезона, не намерен завершать карьеру. Согласно данным журналиста Патрика Бергера, 34-летний вингер собирается еще как минимум один сезон провести на высоком уровне.

Как стало известно инсайдеру, в услугах опытного немецкого футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Турции и МЛС.

Напомним, что Марко выступает за команду из Дортмунда с 2012 года. В общей сложности полузащитник поучаствовал в 424 матчах «Боруссии», в которых отметился 168 забитыми мячами и 128 голевыми передачами.