«Хоффенхайм» на 90-й минуте прервал победную серию «РБ Лейпцига»

В стартовом матче 32-го тура Бундеслиги чередующий победы с поражениями «Хоффенхайм» играл против «РБ Лейпцига», набравшего 12 очков в последних четырёх поединках. «Быки» выиграли первый тайм, а после даже в меньшинстве уверенно отбивались.

Хави Симонс дальним ударом едва не открыл счет, но вратарь смог-таки перевести мяч на угловой. В конце первого тайма с подачи Давида Раума ударом головой отличился Беньямин Шешко - 0:1. Ила Бебу головой и Андрей Крамарич ногой были близки к успеху - парировано. На 72-й минуте Хави Симонс получил вторую желтую карточку, а перед финальным свистком после навеса Мариуса Бюльтера Крамарич все же сравнял счет ударом головой - 1:1.

Хозяева поля вышли на седьмое место, соперник упустил шанс подняться на третью строчку.