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В Англии заявили, что Санчо не вернётся в «Манчестер Юнайтед»

03 Мая 2024 • 23:08 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Аугсбург
1 1.85 X 4.40 2 3.70
Через 16 ч. 16 мин.

Английский нападающий Джедон Санчо счастлив в дортмундской «Боруссии» и не обирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил немецкий журналист Патрик Бергер.

По его словам, даже потенциальная отставка главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага не повлияет на решение игрока, написал Бергер в своих соцсетях.

Футболист перешёл в «МЮ» как раз из «Боруссии» летом 2023 года в статусе едва ли не главной восходящей звезды английского футбола, однако не смог найти себя в новой команде и был отдан обратно в аренду. «Боруссия» планирует продлить срок соглашения, однако о выкупе речи пока не идёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
03 Мая 2024 в 23:17
и не собирается возвращатся в мю
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