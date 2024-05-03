В Англии заявили, что Санчо не вернётся в «Манчестер Юнайтед»

Английский нападающий Джедон Санчо счастлив в дортмундской «Боруссии» и не обирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил немецкий журналист Патрик Бергер.

По его словам, даже потенциальная отставка главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага не повлияет на решение игрока, написал Бергер в своих соцсетях.

Футболист перешёл в «МЮ» как раз из «Боруссии» летом 2023 года в статусе едва ли не главной восходящей звезды английского футбола, однако не смог найти себя в новой команде и был отдан обратно в аренду. «Боруссия» планирует продлить срок соглашения, однако о выкупе речи пока не идёт.