Официальный портал немецкой Бундеслиги назвал команду уходящего сезона. В ней оказались сразу шесть игроков леверкузенского «Байера», новоиспечённого чемпиона страны, а выглядит она следующим образом:

Вратарь: Кобель («Боруссия» Д);

Защита: Фримпонг, Та, Гримальдо (все – «Байер»), Антон («Штутгарт»);

Полузащита: Мусиала («Бавария»), Джака, Вирц (оба – «Байер»);

Нападение: Гирасси («Штутгарт»), Кейн («Бавария»), Бонифасе («Байер»).

Напомним, что чемпионом Германии по итогу подходящего к концу сезона стал «Байер» впервые в клубной истории. За второе место сражаются «Бавария» и «Штутгарт».