Официальный портал немецкой Бундеслиги назвал команду уходящего сезона. В ней оказались сразу шесть игроков леверкузенского «Байера», новоиспечённого чемпиона страны, а выглядит она следующим образом:
Вратарь: Кобель («Боруссия» Д);
Защита: Фримпонг, Та, Гримальдо (все – «Байер»), Антон («Штутгарт»);
Полузащита: Мусиала («Бавария»), Джака, Вирц (оба – «Байер»);
Нападение: Гирасси («Штутгарт»), Кейн («Бавария»), Бонифасе («Байер»).
Напомним, что чемпионом Германии по итогу подходящего к концу сезона стал «Байер» впервые в клубной истории. За второе место сражаются «Бавария» и «Штутгарт».
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