«Бавария» может сохранить Тухеля

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может сохранить работу в новом сезоне.

Как стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу, руководство «Баварии» рассматривает вариант, при котором 50-летний Тухель продолжит тренировать команду. Сообщается, что Макс Эберль и Кристоф Фройнд поддерживают немецкого специалиста. Кроме того, несколько футболистов, среди которых есть голкипер Мануэль Нойер. тоже выступают за сохранение Тухеля.

Ранее сам Тухель не стал исключать, что может остаться в «Баварии» на новый сезон.

После 31 матча мюнхенцы занимают второе место в Бундеслиге, имея в копилке 69 очков.