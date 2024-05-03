«Бавария» навела справки на испанского тренера

«Бавария» продолжает работу по поиску нового главного тренера. Ситуация непростая – мюнхенцам не удалось заполучить Юлиана Нагельсманна и Ральфа Рангника.

Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» проявила интерес к Хулену Лопетеги. Испанец не занимает первое место в шорт-листе гранда Бундеслиги, но клуб навёл справки насчёт его доступности.

Хулен Лопетеги находится без клубной прописки с августа прошлого года после резкого ухода из английского «Вулверхэмптона». В последние недели слухи связывали Лопетеги с такими клубами, как «Милан» и «Вест Хэм».