«Реал» работает над усилением состава команды. Мадридский клуб хотел бы заполучить на левый фланг обороны Альфонсо Дэвиса, но договориться с «Баварией» о летнем трансфере канадца оказалось задачей со звёздочкой.

Как сообщает TodoFichajes, у «Реала» есть план Б – Алехандро Гримальдо из «Байера». При этом отмечается, что мадридский гранд пока не предпринимал никаких шагов в направлении трансфера 28-летнего испанца.

Алехандро Гримальдо специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 45 миллионов евро.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Кадиса» на своём поле.