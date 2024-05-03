«Реал» работает над усилением состава команды. Мадридский клуб хотел бы заполучить на левый фланг обороны Альфонсо Дэвиса, но договориться с «Баварией» о летнем трансфере канадца оказалось задачей со звёздочкой.
Как сообщает TodoFichajes, у «Реала» есть план Б – Алехандро Гримальдо из «Байера». При этом отмечается, что мадридский гранд пока не предпринимал никаких шагов в направлении трансфера 28-летнего испанца.
Алехандро Гримальдо специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 45 миллионов евро.
Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Кадиса» на своём поле.
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