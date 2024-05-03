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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ещё один немецкий топ-клуб интересуется Гирасси слухи

03 Мая 2024 • 17:46 Комментировать

У Серу Гирасси, одного из лучших нападающих текущего сезона Бундеслиги появился ещё один вариант продолжения карьеры вне «Штутгарта».

Как сообщает Bild, Серу заинтересовалась дортмундская «Боруссия». «Шмели» ищут ещё одного нападающего, который мог бы составить достойную конкуренцию Никласу Фюллкругу за позицию на острие атаки, а Гирасси - их цель номер один, отмечает источник.

Отметим, что «Штутгарт», за который играет Серу, прекрасно проводит текущий сезон и идёт сейчас на третьем месте чемпионата Германии. «Боруссия» же на пятой строчке.

«Бавария» сохраняет интерес к Гирасси

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