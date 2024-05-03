Назван ещё один кандидат на пост тренера «Баварии»

«Бавария» сталкивается с трудностями в поиске нового главного тренера. Вернуть Юлиана Нагельсманна не получилось, ровно как и пригласить Ральфа Рангника. Как стало известно изданию L’Equipe, в мюнхенском клубе обсуждали кандидатуру Руди Гарсии. 60-летний специалист находится без работы с ноября после увольнения из «Наполи», где он отработал только четыре с половиной месяца. Ранее Гарсия тренировал многие клубы, в частности «Рому» и «Лион».

Добавим, что несколько часов назад в прессе появилась информация о том, что «Бавария» может совершить обмен тренерами с «Манчестер Юнайтед».