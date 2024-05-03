Ройс прокомментировал уход из «Боруссии»

«Боруссия» объявила об уходе из клуба Марко Ройса по завершению сезона 2023/2024. Опытный футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в «Боруссии». Я провёл в этом клубе больше половины жизни и наслаждался каждым днём, хотя, конечно, были и трудные моменты. Я уже сейчас знаю, что в конце сезона мне будет трудно прощаться. И всё же я рад, что теперь появилась ясность, и мы можем сосредоточиться на важных играх в концовке сезона. Перед нами стоит большая цель, которую мы все вместе хотим достичь. Для этого нам понадобится каждый из наших невероятных фанатов, которым я хотел бы выразить искреннюю благодарность за поддержку на протяжении многих лет», - слова Ройса приведены на сайте «Боруссии».

Напомним, что в среду «Боруссия» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.