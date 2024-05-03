Дортмундская «Боруссия» посредством своего официального сайта объявила о том, что клуб и Марко Ройс пришли к решению не продлевать контакт. По завершению сезона 2023/2024 опытный атакующий полузащитник покинет ряды «шмелей».

Марко Ройс выступает за «Боруссию» с лета 2012 года. При этом в юном возрасте Ройс прошёл через академию дортмундцев. За «Боруссию» Марко провёл 424 официальных матча, в которых забил 168 голов и отдал 128 голевых передач на партнёров. В конце мая Ройсу исполнится 35 лет.

Напомним, что в среду вечером «Боруссия» обыграла на своём поле «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.