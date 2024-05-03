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«Боруссия» объявила об уходе Ройса после 12 лет в клубе официально

03 Мая 2024 • 15:16 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1 1.85 X 4.40 2 3.70
04.05 16:30

Дортмундская «Боруссия» посредством своего официального сайта объявила о том, что клуб и Марко Ройс пришли к решению не продлевать контакт. По завершению сезона 2023/2024 опытный атакующий полузащитник покинет ряды «шмелей».

Марко Ройс выступает за «Боруссию» с лета 2012 года. При этом в юном возрасте Ройс прошёл через академию дортмундцев. За «Боруссию» Марко провёл 424 официальных матча, в которых забил 168 голов и отдал 128 голевых передач на партнёров. В конце мая Ройсу исполнится 35 лет.

Напомним, что в среду вечером «Боруссия» обыграла на своём поле «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс

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