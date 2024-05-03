Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель не исключил, что может остаться в «Баварии»

03 Мая 2024 • 14:01 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о возможном продолжении работы в клубе.

Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона немецкий специалист покинет «Баварию».

— У меня есть контракт, но мы договорились о его досрочном расторжении. Конечно, все возможно, но пока ничего не изменилось, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

После 31 тура «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В копилке команды 69 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 12 баллов.

4 мая подопечные Тухеля встретятся на выезде со «Штутгартом». Игра 32-го тура Бундеслиги должна будет стартовать в 16:30 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
14:46
«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться тренерами
14:01
Тухель не исключил, что может остаться в «Баварии»
04:39
«Бавария» обратилась к итальянскому тренеру
04:08
«Бавария» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Амаду Онана
02:10
Стало известно, почему «Бавария» сомневается в подписании Френки де Йонга
01:29
«Бавария» сохраняет интерес к Гирасси
00:00
Киммих заинтересован в переходе в «Барселону»
02 Мая
22:58
«Бавария» готовит выгодный контракт для звезды «Манчестер Сити»
21:38
Моуринью отклоняет другие предложения ради «Баварии»
12:32
Тухель предоставит отдых Сане в матче со «Штутгартом»
11:37
Гнабри надеется занять место в старте в ответном матче против «Реала»
11:19
Рангник объяснил, почему отказал «Баварии»
11:15
Рангник не станет тренером «Баварии»
10:06
Гендиректор «Баварии» Дризен высказался о будущем Дэвиса
01:28
«Барселона» определилась с главной целью на позицию опорника
01 Мая
22:22
Президент Австрийского футбольного союза высказался о возможном уходе Рангника в «Баварию»
15:04
Наумов: «Рангник — авантюрист, а не тренер»
14:51
Нагельсманн может оставить Горецку за бортом Евро-2024
14:42
Мусиала признался, что играл с «Реалом» с обезболивающим уколом
13:58
Тухель ответил, поможет ли «Баварии» его опыт победы на «Сантьяго Бернабеу» во главе «Челси»
13:51
Нойер встал на защиту Кима Мин Джэ, который допустил ошибки в матче с «Реалом»
13:46
«Бавария» согласовывает последние детали с Рангником
13:41
Кейн настроен остаться в «Баварии» на долгие годы
12:55
Кейн: «Винисиус и Родриго – это игроки, которые могут наказать тебя за долю секунды»
12:36
Мюллер: «Тчуамени пытается разузнать тактику на ответный матч с «Реалом»
12:30
Мюллер прокомментировал ничью с «Реалом»
11:56
Кроос поделился ощущениями от возвращения в Мюнхен 1
10:36
Кейн рассказал, как Беллингем пытался сбить его с толку перед пробитием пенальти 1
30 Апреля
23:23
«Бавария» изучает вариант с подписанием полузащитника «Ювентуса»
10:36
Левандовски: «Ещё два года назад заметил, что «Бавария» нуждается в перестройке»
09:52
Левандовски высказался о том, что Кейн приблизился к его рекорду в Бундеслиге
02:49
Защитник «Байера» Та – об интересе «Баварии»: «Приятно, когда тебя связывают с таким клубом»
29 Апреля
23:31
Левандовски прокомментировал возможный рекорд Кейна по голам в Бундеслиге
22:58
Капитан «РБ Лейпцига» Орбан оценил возможное назначение Рангника в «Баварию»
22:38
Стали известны планы Флика после отказа «Барселоны» и «Баварии»
11:07
Киммих оценил кандидатуру Рангника на роль тренера «Баварии»
11:00
Киммих рассказал, каким Хаби Алонсо был пратнёром по команде
10:46
Киммих рассказал, насколько важно для него узнать, кто станет новым тренером «Баварии»
01:58
Горецка – о Евро-2024: «Готов играть в любой роли, которую придумает Нагельсманн»
00:41
Горецка высказался о своих перспективах в сборной Германии после возвращения Крооса
00:04
Директор «Байера» прокомментировал интерес «Баварии» к Та
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки? Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.70 4.50 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться тренерами слухи
14:01 · Германия. Бундеслига
Тухель не исключил, что может остаться в «Баварии»
09:34 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему «Бавария» не хочет возвращать Флика
07:52 · Германия. Бундеслига
«Байер» Алонсо не проигрывает 47 матчей подряд
04:39 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» обратилась к итальянскому тренеру слухи
04:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Амаду Онана
02:47 · Германия. Бундеслига
Болельщики «Баварии» разочарованы в Ким мин Джэ
02:10 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему «Бавария» сомневается в подписании Френки де Йонга
01:35 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался о возможном требле «Байера»
01:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сохраняет интерес к Гирасси
00:00 · Германия. Бундеслига
Киммих заинтересован в переходе в «Барселону» слухи
02 Мая
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит выгодный контракт для звезды «Манчестер Сити» слухи
22:20 · Германия. Бундеслига
Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» слухи
21:38 · Германия. Бундеслига
Моуринью отклоняет другие предложения ради «Баварии»
21:36 · Германия. Бундеслига
Бывший клуб Бундеслиги возглавила 32-летняя немка официально
Все новости
Рекомендуем