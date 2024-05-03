Тухель не исключил, что может остаться в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о возможном продолжении работы в клубе.

Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона немецкий специалист покинет «Баварию».

— У меня есть контракт, но мы договорились о его досрочном расторжении. Конечно, все возможно, но пока ничего не изменилось, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

После 31 тура «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В копилке команды 69 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 12 баллов.

4 мая подопечные Тухеля встретятся на выезде со «Штутгартом». Игра 32-го тура Бундеслиги должна будет стартовать в 16:30 по мск.