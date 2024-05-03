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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, почему «Бавария» не хочет возвращать Флика

03 Мая 2024 • 09:34 Комментировать

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик может не вернуться на пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом сообщают журналисты Bild.

Как стало известно источнику, в руководстве немецкого гранда не уверены, что 59-летний наставник сможет успешно провести перестройку после увольнения Томаса Тухеля. Репутация Флика серьезно пошатнулась после неудачного периода карьеры в национальной сборной Германии.

Напомним, что Ханс-Дитер занимал пост рулевого мюнхенского клуба с 2019 по 2021 год.

«Бавария» в этом сезоне не смогла защитить чемпионство в Бундеслиге, уступив титул леверкузенскому «Байеру». В Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал, где сражается с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ханс-Дитер Флик
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