«Бавария» может отказаться от приглашения Зидана - названы несколько причин

В мюнхенской «Баварии» сомневаются насчет возможного сотрудничества с французом Зинедином Зиданом. Об этом рапортуют журналисты Bild.

По информации немецких СМИ, стороны пока не вели конкретных переговоров. В Мюнхене сомневаются, что «Зизу» является оптимальной кандидатурой на место главного тренера. Боссов клуба смущает, что француз не владеет немецким языком и не очень хорошо разговаривает на английском. Кроме того, в «Баварии» не считают Зидана большим тактиком и сомневаются, что он сможет успешно перестроить команду.

Напомним, что последним местом работы Зинедина был мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» три раза подряд победили в Лиге чемпионов.

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