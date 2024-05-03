«Байер» Алонсо не проигрывает 47 матчей подряд

В первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы леверкузенский «Байер» на выезде уверенно обыграл «Рому» со счетом 2:0. Голами отметились Вирц и Андрих.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо составляет 47 поединков. В нынешнем сезоне «фармацевты» одержали 39 побед и восемь раз сыграли вничью.

Свой следующий поединок леверкузенская команда проведет на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках 32-го тура Бундеслиги. Встреча состоится 5 мая и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ответный матч с «Ромой» немецкая команда сыграет на своем поле 9 мая.