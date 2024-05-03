Болельщики «Баварии» разочарованы в Ким мин Джэ

Корейский оборонец Ким мин Джэ провёл прекрасный прошлый сезон в «Наполи» и заслужил приглашение в «Баварию». Но в Мюнхене его дела идут далеко не так хорошо, «Бавария» уже проиграла чемпионат, но продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Во вторник команда сыграла с «Реалом» и пропустила два мяча. И в обоих поклонники мюнхенского клуба винят именно Мин Джэ. Тон комментариев весьма нелицеприятен для него - «он считает, что по-прежнему играет в Серии А», «не выпускайте его больше на поле», «оба гола по его вине», и тому подобное.

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» пройдёт в среду в Мадриде.