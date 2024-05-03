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Стало известно, почему «Бавария» сомневается в подписании Френки де Йонга

03 Мая 2024 • 02:10 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг остаётся на радарах «Баварии», но с некоторыми оговорками.

Мюнхенский гранд давно присматривается к нидерландцу, которого традиционно связывают с уходом из «Барселоны» перед открытием летнего трансферного окна. По обновлённым данным журналиста Тоби Альтсхеффля, «Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу и продолжает следить за ситуацией, однако не считает хавбека «сине-гранатовых» одной из приоритетных целей. Дело в том, что немецкий клуб рассчитывает подписать классического опорного полузащитника, коим Френки не является.

Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а его стоимость, по версии портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

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