Хаби Алонсо высказался о возможном требле «Байера»

Леверкузенский «Байер» сделал очередной шаг на пути к треблу, обыграв «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (2:0).

Коллектив Хаби Алонсо находится в шаге от финала второго по статусу еврокубка, также «фармацевты» сыграют в финале Кубка Германии, а в Бундеслиге все вопросы уже решены – команда стала чемпионом. Кроме того, всё больше внимания привлекает к себе невероятная беспроигрышная серия «Байера» в текущей кампании – она достигла 47 матчей во всех соревнованиях.

«Это исключительная серия. Я бы отдал должное невероятному менталитету команды, постоянной концентрации, которую поддерживают все игроки. Но мы не хотим на этом останавливаться – нам нужно сохранить настрой до конца сезона.

Требл? Мы уже близко», – сказал в беседе со Sky Sport Хаби Алонсо после выигранного поединка с «Ромой».