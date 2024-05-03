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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказался о возможном требле «Байера»

03 Мая 2024 • 01:35 Комментировать
Рома
0:2
Байер Л

Леверкузенский «Байер» сделал очередной шаг на пути к треблу, обыграв «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (2:0).

Коллектив Хаби Алонсо находится в шаге от финала второго по статусу еврокубка, также «фармацевты» сыграют в финале Кубка Германии, а в Бундеслиге все вопросы уже решены – команда стала чемпионом. Кроме того, всё больше внимания привлекает к себе невероятная беспроигрышная серия «Байера» в текущей кампании – она достигла 47 матчей во всех соревнованиях.

«Это исключительная серия. Я бы отдал должное невероятному менталитету команды, постоянной концентрации, которую поддерживают все игроки. Но мы не хотим на этом останавливаться – нам нужно сохранить настрой до конца сезона.

Требл? Мы уже близко», – сказал в беседе со Sky Sport Хаби Алонсо после выигранного поединка с «Ромой».

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер

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