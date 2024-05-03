«Бавария» сохраняет интерес к Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может перебраться в «Баварию».

Мюнхенский клуб ищет замену Эрику Чупо-Мотингу, который, как ожидается, покинет команду по окончании сезона свободным агентом. По информации журналиста Тоби Альтсхеффля, «Бавария» по-прежнему претендует на Гирасси – он рассматривается в качестве замены камерунцу на роль дублёра Гарри Кейна. Также лидер атаки «Штутгарта» интересен дортмундской «Боруссии».

Серу Гирасси забил 25 голов в 25 поединках текущего розыгрыша Бундеслиги – второй показатель после всё того же Кейна, отличившегося 35 раз.

28-летний гвинеец ранее был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», «Милан» и мадридский «Атлетико».